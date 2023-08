Quer investir, mas não sobra dinheiro? Veja dicas de como manter disciplina

Isso vai te ajudar a nem contar com esse dinheiro. Mas, se você deixar para investir com o que sobrar na conta no final, essa estratégia não vai acontecer. Então, você inverte essa situação: quanto você ganha, tira o valor da sua prioridade [liberdade financeira, aposentadoria tranquila] e vive com o restante. E com o restante, você fará as melhores escolhas de acordo com o momento em que está vivendo

Lueny Santos, planejadora financeira