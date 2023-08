Casa, carro, viagem: como alcançar os sonhos se o dinheiro não é infinito

Onde aplicar meu dinheiro todos os meses?

Você pode investir todo mês em todos os investimentos (ações, CDBs, fundos, etc.). Mas, no caso dos títulos (CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA), a disponibilidade do produto pode mudar de um mês para o outro. Por exemplo: em um mês está disponível um CDB do banco X, e no próximo mês esse título não tem mais. "Mas o ativo CDB vai continuar existindo. O que vai mudar são as características: o banco emissor, o prazo, a rentabilidade", diz.

No caso dos fundos, vale ficar atento ao valor de movimentação. Há fundos que têm valor mínimo de aporte de R$ 1.000, e outros de R$ 5.000, por exemplo. Ou seja, você não pode colocar menos que isso todos os meses.

