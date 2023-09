Achados da Bolsa: veja as ações que estão na mira do mercado nesta semana

As ações da PetroRio (PRIO3) continuam nas carteiras de bancos, corretoras e casas de análises nesta semana.

A alta de PetroRio tem relação com a alta do preço internacional do petróleo. Ação da PetroRio subiu 1,21% na semana passada, entre 28 de agosto a 1º de setembro. A ação está sendo recomendada por EQI, BB Investimentos, Órama e Mirae.

Vai faltar combustível. O mercado aposta em um aperto ainda maior da oferta global nos últimos meses de 2023, pela Opep+. No acumulado de agosto, as altas foram de 2,24% e 1,64%, no petróleo WTI e no preço do Brent, respectivamente.