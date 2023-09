Essas ações podem até triplicar de valor em um ano, mas risco é alto

Quais são as ações que mais podem se valorizar?

Veja as ações que mais podem subir nos próximos 12 meses. A pedido do UOL, a plataforma Investing.com, que oferece dados em tempo real, pesquisou quais são as ações com o maior retorno projetado para os próximos 12 meses, com base numa média dos potenciais calculados pela maior parte das casas de análise, corretoras e bancos do mercado. Algumas casas de análise projetam lucros até maiores para essas empresas, enquanto outras são mais conservadoras. Confira:

Pão de Açúcar (PCAR3) 271% Méliuz (CASH3) 113% CVC Brasil (CVCB3) 103% 3R Petroleum (RRRP3) 85,2% Grupo Soma (SOMA3) 84,1% Petz (PETZ3 4) 68,9% Raízen (RAIZ4) 57% Cielo (CIEL3) 55,8% Braskem (BRKM5) 55,4% Azul (AZUL4) 53,6%

Fonte: Investing.com, para os próximos 12 meses

E vale investir nessas ações?

Pão de Açúcar - Para a XP, o potencial de valorização dessa ação é até mais alto: 304,04%, com preço alvo em R$ 20 (o valor atual é R$4,95). Mas a recomendação da corretora é neutra, não comprar nem vender. A corretora vê riscos de execução no plano de expansão da empresa. "A governança do Pão de Açúcar não tem tomado boas decisões", diz Leandro Petrokas, diretor da Quantzed.