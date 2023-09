Quanto a poupança vai render com a Selic em trajetória de queda

A TR muda todos os dias. A taxa referencial ficou muito tempo zerada. Mas, no acumulado dos últimos 12 meses, já rendeu mais de 2%.

Poupança só rende a cada 30 dias. Seu dinheiro só vai render se ficar um mês parado na conta, e o rendimento vai ser creditado na data de aniversário do depósito. É possível ver o rendimento mensal no site do Banco Central.

Você encontra hoje, dentro de vários bancos, um CDB que rende 100% do CDI, com a mesma segurança da poupança, garantia do FGC, com liquidez, que é resgatar o dinheiro a qualquer momento, e com prazo. Portanto, temos outros produtos no mercado que são tão seguros quanto a poupança e que rendem mais.

Lueny Santos, planejadora financeira

