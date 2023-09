Com Selic em queda, ainda dá para ganhar quase 1% ao mês?

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) rendem perto disso. Mesmo com retorno menor de 100% do CDI, contam com a isenção da cobrança do Imposto de Renda (IR).

Mas esses são títulos pós-fixados - e sua rentabilidade pode mudar. Isso porque esses investimentos dependem da Selic, que está em queda.

Prazo está acabando

A rentabilidade de 1% não vai durar para sempre. As políticas adotadas pelo Banco Central para manter a inflação sob controle mais as medidas fiscais implementadas pelo governo indicam um cenário mais favorável para a redução dos juros no curto prazo. Os títulos de renda fixa serão impactados, pois sua rentabilidade está diminuindo.

Uma alternativa são os produtos de investimento em renda fixa indexados a uma taxa fixa, como os títulos prefixados. Produtos como CDBs de instituições financeiras e produtos de crédito privado como os CRA e CRI, diz o assessor da Vértua Investimentos.

Se você quer ter certeza do quanto você vai receber no longo prazo, o caminho são os prefixados. No Tesouro, já não é possível ter 1% ao mês. O Tesouro Direto com as maiores taxas de juros nessa modalidade é o Tesouro Prefixado 2033, com juros semestrais, que paga 11,33% ao ano. Isso já dá menos de 1% ao mês: são apenas 0,898%. E essa é a rentabilidade bruta - ainda há desconto do IR.