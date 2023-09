Acionista TikToker vende fatia de quase 10% na Saraiva: 'Me causaram danos'

A Saraiva tem valor de mercado de 18,4 milhões, em ações ordinárias e preferenciais. Alyssa detinha 68 mil ações ordinárias, e agora tem apenas 1.000. O valor da ação ordinária, hoje, é de $ 3,96. Ou seja, ela vendeu cerca de R$ 265.320, considerando a cotação atual.

Ela afirma que a rede de livrarias não poderia aprovar as próprias contas. "A lei das sociedades anônimas determina que os administradores não podem votar a aprovação das próprias contas. O conflito de interesses na hipótese mencionada é tão claro que a lei societária decidiu por proibir o exercício do direito de voto", diz ela em carta.

Acionista controladora da Saraiva votou para aprovar contas em agosto. Alyssa diz que "o mandamento legal foi deliberadamente violado durante a última assembleia geral ordinária da Companhia realizada no dia 23 de agosto de 2023 pela Saraiva". "Mesmo alertada com relação ao conflito de interesses, uma acionista controladora, que também ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, votou para aprovar as contas da administração da qual ela participa. Sem o seu voto as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 seriam reprovadas e a atual administração poderia sofrer uma ação de responsabilidade."

A empresária também acusa a contratação da KR Capital. A empresa é, segundo ela, ligada ao antigo presidente da Saraiva (Jorge Saraiva Neto), e teria sido contratada "em condições mais vantajosas do que aquelas normalmente praticadas pelo mercado", diz ela na carta.

Em junho, a CVM tornou réu Jorge Saraiva Neto, em investigação iniciada após a queixa da acionista. Alyssa questiona o pagamento de aproximadamente R$ 2,5 milhões à KR Capital em espécie a título de adiantamento. No passado eu acreditei na empresa, me tornando a segunda maior acionista da Saraiva por anos e por acreditar no que o plano de recuperação judicial divulgou aos seus acionistas (muito diferente do que a administração desta empresa fez), e na sua capacidade de se reerguer por aquilo que foi explícito. Porém, diante de fatos tão graves é inviável manter qualquer posição acionária relevante nesta Companhia. Por fim, informo que adotarei as medidas legais cabíveis contra aqueles que me causaram danos.

Alyssa Nunes Bruscato Costa

Quem é a empresária

Tem marca de calçados. Alyssa Nunes Bruscado Costa é dona de uma marca gaúcha de calçados, a Aly554.