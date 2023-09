Petrobras está entre maiores altas do ano na Bolsa; vale a pena investir?

Medo de interferência do governo Lula diminuiu. Os riscos foram diminuindo ao longo do ano, diz Rafael Winalda, analista de óleo e gás do banco Inter. Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank, diz que a nova administração mostrou que não está contra o acionista como se pensava.

Petróleo ficou mais caro no mundo. Nesta quinta-feira, 14, os preços atingiram o valor mais alto deste ano, com o barril do Brent batendo US$ 94,16, diante de expectativas de oferta global mais restrita. No ano, a alta é de 5%.

Preço de combustíveis vai continuar em alta. Bresciani afirma que o El Niño pode afetar a produção global de petróleo. O fenômeno atmosférico que aquece anormalmente as águas superficiais dos oceanos provoca mais furacões no Golfo do México e prejudica a produção de petróleo naquela região. Além disso, a Opep Opep diminuiu a produção. Esses fatores fazem o preço do óleo aumentar e, consequentemente, elevam os ganhos da petroleira brasileira.

Avaliação do mercado

Política de preços da Petrobras mudou, mas trouxe alívio. Em maio, a petroleira estatal abandonou a a política de paridade internacional para o preços dos combustíveis. Mas nova regra continua permitindo reajustes de acordo com mercado internacional. Analistas afirmaram, na ocasião, que a nova política traz mais competitividade de preços para a Petrobras.

Lei das estatais protege a governança da empresa, além do estatuto social da Petrobras. "Há parágrafos no estatuto social que protegem a petroleira de ingerências de governança, como o que blinda a companhia contra venda de combustíveis com prejuízo", diz Mateus Haag, analista da Guide Investimentos.