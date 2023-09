PGBL ou VGBL: Qual é o melhor para a minha aposentadoria?

Na hora de contratar um plano de previdência privada, você precisa escolher a modalidade (PGBL e VGBL) e o tipo de tributação (progressiva e regressiva), sempre avaliando qual faz mais sentido para a sua carteira de longo prazo.

Veja as diferenças entre os produtos da previdência e como funciona a tributação. No Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, a planejadora financeira Lueny Santos fala sobre a incidência do Imposto de Renda na previdência.

Essa matéria é um trecho do segundo aulão da série "Como se aposentar sem depender do INSS". O aulão foi ao ar em 31 de agosto. Veja a live completa aqui. Serão três lives ao vivo, e assinantes podem rever as aulas quantas vezes quiserem.