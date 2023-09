"Super Quarta": veja as ações mais recomendadas para investir na semana

O mercado espera que o Fed mantenha juros inalterados. Mas há chance de que os juros ainda subam mais uma vez até o fim do ano. Aqui, a dúvida é sobre o tamanho no corte da Selic, segundo análise da BB Investimentos.

Se o Fed mantiver os juros inalterados, ações como Gerdau (GGBR4) se dão bem. Ela é recomendada pela Mirae, MyCap e Terra.

Por outro lado, se os juros subirem lá nos EUA, ganham ações como Vale e Cosan. Vale (VALE3) está na carteira da Warren, da Mirae e do PagBank. Cosan (CSAN3) está na do BB, na do PagBank e da Terra. Com juros estáveis, o dólar pode cair. Como essas empresas são exportadoras, ganham mais com o dólar em queda.

Muitas casas também apostam em seguradoras e empresas de energia. Os papéis dessas companhias são considerados resilientes, que costumam não cair tanto, caso o cenário esperado não se concretize.

Confira as apostas para investir nesta semana.

EQI Research

A carteira recomendada teve rentabilidade de 1,96% entre 11 e 15 de setembro, enquanto o Ibovespa rendeu 2,99% no mesmo período. Para esta nova etapa, saíram todas as ações: BrasilAgro (AGRO3), Valid Soluções (VLID3), BB Seguridade (BBSE3), Joles Machado (JALL3) e Mills Locação (MILS3). A nova composição é formada por: