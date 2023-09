Ações da Petrobras sobem 73% no ano, maior alta desde 2016

Em 2016, houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff. As ações PETR4 tiveram alta de 96,42% no mesmo intervalo.

Por que a ação está subindo?

Petróleo ficou mais caro no mundo. Nesta terça-feira, 19, os preços do petróleo tipo Brent atingiram um novo pico, chegando a US$ 96 o barril, diante de expectativas de oferta global mais restrita. Quanto mais alto o preço do petróleo, mais a Petrobras lucra.

Medo de interferência do governo federal diminuiu. Os riscos foram diminuindo ao longo do ano, ao passo que a nova administração federal foi mostrando que não está contra o acionista. Houve pagamento de dividendos e até agora a Petrobras não fez nenhuma aquisição questionável pelo mercado.

Vale comprar as ações?

O BTG acredita que sim e calcula que a ação pode chegar, até o fim do ano, a R$ 39. É acima da média do mercado, que projeta R$ 34,02. Hoje, 19, ela está custando R$ 34,49, e a alta projetada do BTG seria de 13%.