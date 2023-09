Tesouro Educa+ tem sorteios de até R$ 50 mil; veja como investir

A intenção é incentivar ainda mais a participação das famílias no programa. É o que diz Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional. "Um prêmio de R$ 50 mil, por exemplo, quando investido no Tesouro Educa+, garante uma renda mensal bastante significativa, podendo chegar a mais de R$ 1.000 ou R$ 2.000, dependendo da idade da criança ou jovem beneficiário", explica o secretário.

Para participar do primeiro sorteio, os investidores que já estão participando do Educa+ devem acessar o site da campanha. A pessoa precisa fazer o cadastro e, assim, obter um número da sorte. As inscrições vão até 6 de outubro.

Quanto mais aportes do título do Tesouro Educa+ o investidor fizer, mais números ele acumula. É perimitido acumular até seis deles. Os aportes mensais no Educa+ não são obrigatórios. Ou seja, é possível investir quanto e quando a pessoa desejar. A finalidade dos sorteios é aumentar os aportes.

Como funciona o Educa+

O programa Educa+ foi lançado em agosto. A proposta do investimento é ajudar a financiar os gastos futuros das famílias com educação dos filhos. A ideia é atingir a uma ampla camada da população e ampliar a educação financeira. O propósito é guardar dinheiro para alcançar um objetivo no futuro.

A famílias podem participar poupando pequenas parcelas mensais desde o nascimento da criança (a partir de R$ 30). O investimento tem 16 títulos, com prazos de vencimento que vão de três a 18 anos.