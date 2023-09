Imóveis, poupança e contas digitais: como o brasileiro investe seu dinheiro

A compra de ações também foi considerada uma aplicação tangível. "O investidor se sente dono de um pedacinho da empresa", declara o superintendente.

Outra descoberta foram os aplicativos de apostas de futebol. Eles são considerados uma alternativa de investimento pela população. Porém, na prática, são só um jogo que envolve dinheiro). "Muitos citaram que 'investem' nesses apps. Eles dizem que aplicam pouco e, se perderem, não vão ter muito prejuízo. Mas se ganharem, vão receber muito dinheiro", conta Billi.

Buscam alternativas além do mercado financeiro. No Norte do país, é comum o uso da "Caixinha", conta Billi. Colegas de trabalho, amigos ou vizinhos se reúnem em um grupo. Uma pessoa é indicada como organizadora e todos os meses as pessoas entregam um valor determinado nas mãos do organizador. Além de recolher as contribuições, o organizador precisa aplicar o dinheiro para que ele cresça. Valem rifas, festas, viagens e outras formas de arrecadar dinheiro. Se alguém precisa de dinheiro, pega emprestado da caixinha, pagando juros.

Poupança é a preferida por ser mais fácil

Para a maioria, não não sobra dinheiro. A maior parte dos consultados dizia não sobrar dinheiro no fim do mês nem para as despesas básicas. "Grande parte da população não consegue fechar o mês no azul. Falta dinheiro para o básico", diz Billi. Em um levantamento feito em 2022, com 5.818 entrevistas, a Anbima levantou que 58% dos entrevistados não faz nenhum tipo de poupança.

Quem consegue guardar começa pela poupança. Qualquer valor guardado é direcionado para esse investimento. A pesquisa mostrou que o investidor sabe que ela rende pouco. Mas a facilidade que ela proporciona é seu principal trunfo. Por isso, ela acaba funcionando como um meio de organizar a vida financeira.