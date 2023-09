Achados da Bolsa: investidores estão de olho na alta do petróleo

Investidores no Brasil e nos Estados Unidos estão de olho no preço do petróleo. Especialistas calculam que o valor do barril tipo Brent deva chegar a US$ 100 em 2024, já nos primeiros meses. Hoje, a cotação está em torno de US$ 91. Essa alta é prevista pelos banco francês Société Générale e pelo britânico Standard Chartered.

Por isso, a ação mais recomendada da semana é a PetroRio (PRIO3). Esta semana, a companhia está nas carteiras da Mirae, da BB Investimentos e da Órama. Ela consegue surfar na onda da alta do petróleo. Mas, por ser estatal, escapa de possíveis pressões do governo sobre empresa estatais, como a Petrobras (PETR3 e PETR4).

Faltam motivos que impulsionem a Bolsa para cima no curto prazo. Isso ocorre rincipalmente depois do novo corte nos juros, que fixou a Selic em 12,75%. Isso já foi visto no primeiro corte, em agosto, quando a Bolsa ficou sem uma mola propulsora de altas e teve 13 pregões seguidos de desvalorização.