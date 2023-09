As 10 ações que mais subiram no ano - a 1ª já disparou mais de 700%

A Estapar está recobrando seu valor. O papel teve uma das maiores quedas dentre todas as ações em 2022, com baixa de mais de 60%. Como estava muito barata e o movimento nos shoppings cresceu (onde ela controla estacionamentos), sua receita cresceu e o papel valorizou.

Todas fora do Ibovespa

Nenhuma das dez ações mais valorizadas da Bolsa está no Ibovespa. Dentre as que fazem parte do índice, em primeiro lugar está Yduqs (YDUQ3), com alta de 95,41% no mesmo intervalo. Mas no ranking geral, ela ficaria em 14ª posição.

A lista chama atenção também por nomes desconhecidos. As construtoras BR Properties, Plano & Plano e Tenda são familiares ao investidor. A administradora de estacionamentos Estapar e a varejista de moda C&A estão presentes no dia a dia da população. Mas outras empresas são menores, regionais e raramente estão na cobertura de grandes bancos ou corretoras.

Cedro, por exemplo, é a ação mais antiga da Bolsa. Ela é uma empresa têxtil mineira com 151 anos. A ação está presente na Bolsa desde o primeiro pregão em 1872, ainda na antiga Bolsa de Minas Gerais. É fabricante de jeans e de tecidos para uniformes profissionais. A empresa está se recuperando de resultados ruins, que vinham acontecendo de 2014. "Nossa ação estava muito desvalorizada. Há cinco anos, nosso valor de mercado estava abaixo do valor patrimonial", explica Marco Antonio Branquinho, presidente da Cedro, ao UOL.

Com o foco em uniformes profissionais, a empresa se diferenciou. A assim se defendeu da competição chinesa, que atinge com mais força as roupas para varejo. Com isso, reverteu um prejuízo de R$ 18,51 milhões para lucro de R$ 20,09 milhões no segundo trimestre do ano. E por isso as ações subiram.