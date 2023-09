Dólar passa dos R$ 5: o que está acontecendo? Vai subir mais?

E até onde o dólar pode chegar?

Deve terminar o ano abaixo dos R$ 5. Os economistas ouvidos para o último Boletim Focus, do Banco Central, acreditam que a moeda pode cair um pouco e deve chegar a R$ 4,95 ao fim de 2023. Já para 2024, a previsão é de R$ 5, de R$ 5,10 em 2025, e de R$ 5,19 em 2026.

No curto prazo, o Banco Central pode intervir para baixar a cotação nos próximos dias. Caciano explica que a cotação que o governo usa para pagar suas contas em dólar é a do último dia útil do mês, que cai nesta sexta (29). "Então, pode ser que o BC faca leilão de dólares para baixar a cotação nesse dia", diz ele.

Mas pode chegar em R$ 6. Para Claudia, do C6, o dólar pode subir ainda mais, principalmente por conta dos juros americanos. A expectativa é de que o Federal Reserve (Fed) faça mais altas até o término de 2023.

O pior efeito do dólar em alta é a inflação no Brasil. Com a desvalorização do real, importar produtos fica mais caro, o que tem efeito em toda a cadeia.

As preocupações com os gastos do governo também afastam investidores estrangeiros do país. Eles saem principalmente da Bolsa de Valores. O Ibovespa caminha para fechar setembro no negativo. Do começo do mês até o dia 26, a queda acumulada é de 1,34%. Mas queda da Selic pode ajudar a conta do governo, já que os cortes na taxa também aliviam a dívida pública.