Dona das Casas Bahia muda de nome, mas não convence mercado; e agora?

Empresa quis arrecadar R$ 1 bilhão, mas foi um fracasso

O grupo quis levantar R$ 1 bilhão no mercado. Com uma oferta primária de ações, iria vender 778,65 milhões de ações adicionais a R$ 1,28 cada no último dia 13. Mas o mercado não achou que a ação valia tanto, e a empresa conseguiu levantar apenas R$ 623 milhões Ou seja, o valor pago foi de R$ 0,80 por papel.

Com isso, o valor de mercado da empresa desabou. Na segunda-feira (25), os papéis despencaram 13,2%, para R$ 0,59, o pior desempenho da empresa na Bolsa há pelo menos uma década, segundo o site Investing.com.

As ações estão despencando. Desde o fim da oferta de ações, no dia 14, as ações caíram 33,33%, considerando o fechamento do dia 26, segundo a Economatica. Desde o começo do ano, o papel da empresa já perdeu 75% do valor. Na terça-feira (26) fecharam em alta de 1,69%, a R$ 0,60. O valor de mercado hoje é de R$ 1,42 bilhão

Por que caiu tanto?

O mercado não viu a oferta de novas ações com bons olhos. A companhia sinalizou aos investidores que estava precisando captar mais dinheiro a qualquer custo, segundo os analista da BB Investimentos. A companhia devia ter esperado que o mercado visse os primeiros sinais positivos decorrentes do plano de transformação publicado em agosto antres de fazer a oferta. publicou o banco.