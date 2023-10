Está atolado em dívidas e não sabe como sair dessa? Veja o que mudar

Cheque especial não é uma extensão do seu salário. É um empréstimo pré-aprovado que o banco deixa disponível diretamente na sua conta, e você pode usar a qualquer momento. Mas ele tem a segunda maior taxa de juros do mercado, atrás apenas do cartão de crédito. "Usar o cheque especial como extensão do seu salário não é saudável financeiramente. Você já parou para pensar na quantidade de juros que paga por mês?", diz ela.

Saiba o custo total do financiamento. Em um financiamento, de carro ou imóvel, por exemplo, há um bem atrelado ao valor da dívida e, por isso, os financiamentos costumam ter juros menores que empréstimos. "Um ponto importante é que, quando você financia um bem [casa, imóvel, etc.] e ainda está na fase de pagamento do seu financiamento, o verdadeiro dono do bem não é você, e sim o banco. O bem só será seu quando finalizar o pagamento do financiamento", diz.

Antes de fazer uma dívida, você precisa pensar em todos os custos, e não só na parcela. Você pensa em comprar um carro financiado porque a parcela cabe no seu orçamento. Mas esquece que existem outras despesas ao longo dos outros meses, como IPVA, seguro e manutenção do veículo. "Se você não contemplar tudo isso no seu orçamento mensal e anual, provavelmente você vai ter um desajuste dentro do seu fluxo financeiro", afirma.

Entenda a importância de montar uma estratégia de controle de gastos. "A estratégia de como você vai controlar a meta definida ao longo do mês é um dos pontos mais importantes para garantir que você tenha um planejamento que faça sentido para você", diz.

Quando falamos de planejamento financeiro não estamos falando apenas de números, e sim de vidas, rotinas, padrões, vontades. Porque todo mundo sabe que precisa gastar menos do que ganha, mas isso na prática acaba não acontecendo.

Lueny Santos