Guerra entre Israel e Hamas: entenda os impactos nos mercados e no petróleo

O ataque a Israel feito pelo Hamas (um grupo extremista islâmico que atua na Faixa de Gaza e a Cisjordânia) faz o preço do petróleo disparar. "Isso por conta da provável participação do Irã no conflito", diz Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama. O Irã é o oitavo maior produtor de petróleo do mundo e ajudou a planejar o ataque surpresa do Hamas no sábado (7) a Israel, segundo o jornal americano Wall Street Journal (WSJ).

Se essa participação for confirmada, outros países podem fazer sanções econômicas ao país. E é isso que faria o preço do petróleo subir ainda mais, segundo Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos.

A expectativa é que o preço do petróleo chegue em breve a US$ 100. Nesta manhã, o preço internacional do barril tipo Brent já estava em alta de 3,45%. O valor passou de US$ 84,58 para US$ 87,50.

Alta ainda é tímida, porque faltam informações. "Esta é a primeira reação ao conflito, e talvez os investidores estejam ainda sem muitas informações sobre a extensão da guerra na região", diz o economista André Perfeito. Ele acredita que o impacto nos mercados pode ser maior quando ficar mais claro quais países irão se envolver na guerra.

Dólar também se abala. Com um combustível mais caro, a expectativa é que a inflação norte-americana também suba. Com isso, o Fed, banco central americano, pode aumentar os juros ainda mais para tentar conter a inflação. "O petróleo sobe, levando consigo o juro, a medida que o dólar se fortalece, bem como minerais raros", diz Étore Sanchez, da Ativa Investimentos.

E os juros dos EUA são o principal fator que levam o dólar a subir no Brasil. O dólar está em leve alta hoje, de 0,17%, cotado a R$ 5,171 por volta das 12h.