Ações da Petrobras atingem pico histórico em meio à guerra em Israel

Conflitos fazem petróleo ficar mais caro. A guerra na Ucrânia, que começou no ano passado, e a redução de oferta realizada pela Opep fizeram os preços dos combustíveis subirem. Mais recentemente, a guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, iniciada no sábado (7), também afetou os preços do petróleo.

Petrobras sobe com alta do combustível. "A valorização está em sintonia com a tendência global de alta nos preços do petróleo. Eventos geopolíticos, como a guerra na Ucrânia e os conflitos em Israel, elevaram o preço do barril de petróleo, impulsionando o desempenho das empresas produtoras de petróleo, como a Petrobras", diz Rivero. "Em virtude da guerra, com o preço do barril lá em cima, e a Petrobras acompanha essa cotação e desde segunda-feira (9) voltou a subir", diz Rodrigo Cohen, analista cofundador da Escola de Investimentos, empresa de educação financeira.

Hoje o petróleo do tipo brent está cotado a US$ 87,57 - mas chegou a bater quase US$ 99 em novembro do ano passado.

Espera-se que o preço do petróleo chegue em breve a US$ 100. Na segunda-feira, o preço internacional do barril tipo Brent teve alta de 3,45%. O valor chegou a US$ 87,50.

Petrobras anunciou nesta terça crescimento na utilização da sua capacidade de refino. As unidades de refino da estatal atingiram em setembro o patamar de 97% de utilização. Com isso, o Fator de Utilização Total (FUT) das refinarias no terceiro trimestre de 2023 alcançou o valor de 95,8%, melhor resultado desde 2014.

Vale comprar as ações?

Petrobras ainda tem mais espaço para subir. A expectativa de Cohen é que a ação chegue a pelo menos R$ 37,50 ou R$ 38 reais nos próximos dias. Isso caso o petróleo siga subindo.