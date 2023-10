Achados da Bolsa: Vale é a mais recomendada da semana

Mercado está de olho nos números de produção. Espera-se que a empresa divulgue um aumento de dois dígitos na produção em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Além disso, investidores também esperam que as vendas tenham uma melhora substancial em relação ao segundo trimestre e uma pequena alta em relação ao ano passado.

O preço do minério de ferro está em alta. Isso acontece depois de o banco central da China, maior importador do material, ter aumentado a facilidade de empréstimo de médio prazo para as empresas. Com mais crédito para crescer, é esperado que as empresas importem mais minério.

Petróleo também está no radar. As ações da estatal Petrobras (PETR3 e PETR4) e da empresa privada PetroRio (PRIO3) também estão sendo recomendadas esta semana. PETR4 está na lista da Mirae e do PagBank e PRIO3 nas da EQI, Mirae e Warren.

A previsão de alta no petróleo justifica os investimentos. Espera-se que o preço do barril chegue a US$ 100 no início de 2023. Isso, mais os efeitos da guerra na Faixa de Gaza, fazem aumentar as apostas sobre o setor.

Confira as escolhas da semana.

Órama

Quem investiu nas ações recomendadas pela Órama na semana passada teve valorização de 0,61%, enquanto o Ibovespa subiu mais, alcançando alta de 1,36%. Para esta terceira semana de outubro, sai da composição Enauta (ENAT3) e entra BRF (BRFS3). A Lista fica assim: