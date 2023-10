Petrobras prevê mudanças em dividendos e em indicações; o que fazer?

O BTG, também em relatório, ponderou as dúvidas. "O que sabemos até agora é que a potencial criação do fundo de reserva não altera a política de remuneração atualmente em vigor, de distribuir 45% do fluxo de caixa livre da empresa. O que não sabemos: não temos certeza se haverá mínimo ou máximo montante a ser mantido na nova reserva."

O que vai ser atingido são os dividendos extraordinários. Essa é a opinião de Ilan Arbetman, analista de pesquisa da Ativa Investimentos. "Os dividendos regulares de mantêm", afirma ele. Esse pagamento de proventos extraordinários, segundo ele, poderia alcançar até R$ 19,7 bilhões em 2023 e R$ 35,6 bilhões em 2024. Agora, diz o especialista, o montante efetivamente distribuído poderá ser sensivelmente inferior ou até mesmo extinto.

Tantas dúvidas não são boas para o mercado. Os investidores fogem de incertezas e por isso as ações caíram no dia do anúncio. "O mercado antecipa tudo", diz Feitosa.

Petrobras paga altos dividendos

Retorno com dividendos deste ano é de mais de 20%. A Petrobras pagou R$ 7,622 por ação no acumulado dos 12 meses até outubro deste ano. O dividend yield, que é o valor do dividendo em relação à cotação da ação, é de 21,40% este ano, de acordo com a plataforma Meu Dividendo. Ano passado, quando a empresa pagou dividendos recordes, essa relação fpo de 44,19% nos 12 meses acumulados até outubro de 2022. Em 2021, foi de 8,84%, no mesmo período, e de 3,03% em 2020.Petrobras é uma das maiores pagadoras de dividendo da Bolsa, ao lado da Vale. As duas pagaram juntas 38% do total de dividendos distribuídos no ano por todas as empresas da Bolsa, diz a plataforma. Ano passado, as duas foram responsáveis por 57% de todos os dividendos pagos.

Ainda vale investir em Petrobras?

O risco aumentou. Ao abrir brecha para indicações de políticos para cargos executivos, tudo pode acontecer daqui para frente, diz Feitosa. "Ainda que ficasse claro, nos comunicados, como seria a distribuição de dividendos, quem garante que essa regra não seria mudada daqui um mês ou daqui dois meses? Isso não é bom para empresa, não é bom para o próprio governo e nem para nossa economia", diz o matemático.