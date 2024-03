Do cafezinho ao churrasco: como usar o bitcoin para além do investimento?

Comparação com o ouro. Há também quem compre o bitcoin como forma de proteção contra a inflação ou crises econômicas, utilizando como reserva de valor contra a desvalorização de moedas fiduciárias. Entre as características similares do ouro e o BTC, é a possibilidade de aceitação em diversos estabelecimentos no mundo, seu alto valor e a emissão escassa, limitada a 21 milhões de unidades.

Diversificação de portfólio. Investir em Bitcoin pode ser uma forma de diversificar um portfólio de investimentos, reduzindo o risco global através da exposição a uma classe de ativos diferente, afirma Glauber Mota, CEO da Revolut para o Brasil. Ele diz que, devido aos riscos e volatilidade do bitcoin, é necessário avaliar se o perfil do investidor comporta este tipo de ativo e o tamanho ideal da exposição, o que varia de pessoa para pessoa.

Como usar a criptomoeda?

Compra varia segundo a plataforma. Na Revolut, por exemplo, a aquisição do bitcoin é realizada depois que o cliente já tem moedas estrangeiras, como o dólar, na carteira. Na Foxbit, o investidor tem a opção de fazer a conversão após inserir os reais na corretora. A compra e venda do criptoativos se dá em moeda fiduciária e, mesmo descentralizada, segue as regulações do sistema financeiro brasileiro.

Aquisição de produtos e serviços. Para viabilizar a criptomoeda como meio de pagamento, a Foxbit criou a Foxbit Pay, uma plataforma que permite a cobrança das vendas por empresas. O Paris 6, a Gafisa e a Monte Carlo são algumas das empresas que utilizam o serviço. Na Revolut, além de investimento, o usuário pode fazer transferências diretas e instantâneas a outros clientes.

Com forte potencial de valorização, poucas pessoas utilizam o bitcoin como meio de pagamento. Segundo Fernandes, da Foxbit, é diferente com as stablecoins (criptomoedas atreladas à alguma moeda fiduciária) lastreadas no dólar norte-americano, como o tether (USDT). Esta acaba tendo uma utilidade mais ampla, como pagamentos, remessas internacionais e até mesmo remunerações salariais.