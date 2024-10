Com queda de juros nos EUA, quais os melhores investimentos no exterior

Renda variável tende a ganhar força

Setor de logística em alta. É o que aponta Angelo Belitardo, gestor da Hike Capital. Ele diz que a queda de juros nos EUA tende a impulsionar as companhias do setor de transportes, devido à dinâmica intensiva de capital. Ele diz que as ações da Union Pacific, que opera com transporte de produtos por ferrovias, e da CSX Corporation, que também atua em ferrovias e no envio de commodities, são boas escolhas. As ações são cotadas a cerca de US$ 244 (R$ 1.327) e US$ 34 (R$ 185), respectivamente. "São empresas com receita resiliente, com altas margens de lucro, e que estão em posição confortável para a geração de fluxo de caixa livre ao acionista", diz.

Fundos de índice figuram entre as boas opções. Para Gerson Brilhante, analista da Levante Inside Corp, os fundos de índices (ETFs) podem trazer uma variedade de empresas com um risco menor. Neste sentido, ele diz que uma boa oportunidade é o Vanguard Real Estate (ETF VNQ), que investe em prédios de escritórios, shoppings e hotéis e tem sua cota em torno de US$ 98 (R$ 536).

Já Belitardo indica ETFs como o S&P Small Cap Growth SJT (IJT), composto por ações de empresas em crescimento com baixa capitalização, e o iShares SP500 IVV, integrado por papéis de companhias de grande capitalização. O Small Cap Growth é ofertado a US$ 138,32 (R$ 750,8), enquanto o iShares SP500, a US$ 575 (R$ 3.125). Ambos são geridos pela BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo.

Ações de tecnologia têm alto grau de crescimento. É o que afirma Ruben Guerrero, CEO da plataforma de investimentos Webull Brasil. Ele diz que os juros mais baixos no país norte-americano tendem a estimular a economia local e o desempenho positivo no mercado de ações, com oportunidades de valorização de empresas listadas na Nasdaq ou na Bolsa de Nova York. A ação da Meta (dona do Instagram, Facebook e WhatsApp) é ofertada a cerca de US$ 568 (R$ 3.100), a da Alphabet (a holding dona do Google), por US$ 162 (R$ 887), e a da Nvidia, por US$ 123 (R$ 673).

Setor de energia e fundos imobiliários. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, afirma que, apesar da performance aquém do esperado, o segmento de energia pode ser uma alternativa interessante, com múltiplos baixos e índices elevados. As grandes empresas do setor são atreladas à produção, exploração e desenvolvimento de petróleo e têm sido afetadas pela correlação com o valor da commodity. Por outro lado, ele acredita que ainda há espaço para avanço dos FIIs, mesmo com a valorização nos últimos três meses.