Fiagros ganham modalidade multimercado com nova regulamentação; entenda

Os Fiagros são fundos de investimentos voltados para o agronegócio com forte crescimento no mercado e que, agora, poderão operar como uma espécie de fundo multimercado. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) publicou em setembro a resolução com regulamentação específica para esse investimento. Entenda o que é esse produto financeiro e o que vai mudar a partir de março de 2025.

O que são Fiagros

Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais é uma junção dos recursos de vários investidores para a aplicação em ativos de investimentos do agronegócio. Sejam eles de natureza imobiliária rural ou de atividades relacionadas à produção do setor, cabendo ao administrador do fundo realizar a captação de recursos com os investidores por meio da venda de cotas, diz Gustavo Didier, CEO da Unio Company.

Aumento nos preços dos imóveis do fundo gera a valorização das suas cotas. Isso por conta do aumento do patrimônio do fundo, sendo que a receita do investimento é periodicamente distribuída para os cotistas.