O que é renda variável? Entenda quais são os principais investimentos

Esses fundos, que podem ser de renda fixa ou variável, são criados por instituições financeiras e geridos por profissionais, chamados de gestores, que escolhem o formato do fundo e em quais ativos o valor arrecadado com a venda das cotas será investido. Bueno diz que é um bom investimento para quem tem poucos recursos, mas lembra que devido à volatilidade, eles acabaram perdendo seu saldo nos últimos anos.

"Os fundos representam uma indústria de R$ 7 trilhões no Brasil e são tão representativos devido à democratização, com taxas baratas e acesso a uma equipe de gestão profissional. Para quem não tem tempo de acompanhar os papéis, um dos caminhos mais fáceis é a utilização de fundos de investimentos, porque eles têm gestores que acompanham de perto. Só que o brasileiro, curiosamente, quando tem somente volatilidade, ele acaba resgatando. Então, nos últimos dois anos, os investimentos perderam muito saldo porque os investidores brasileiros não aguentaram", diz.

Já as criptomoedas, moedas digitais, são ativos que circulam em um ambiente descentralizado, ou seja, sem o controle de uma única pessoa ou instituição. Diferente das ações na Bolsa, elas não são emitidas, reguladas, recolhidas ou acompanhadas por um Banco Central de um país, como o real, o euro ou o dólar, etc. Bueno diz que é um produto com muita volatilidade e que, quando surgiu, as pessoas que possuíam mais conhecimento tecnológico tinham uma vantagem competitiva, devido à dificuldade de encontrar uma plataforma específica para fazer as operações.

O bitcoin é considerada a primeira e mais famosa criptomoeda do mercado, e quem faz a fiscalização sobre a sua existência, desde a criação da primeira até a última moeda, é a própria rede de usuários desse sistema financeiro virtual.

"Os fundos de investimentos, inclusive, foram ótimas opções para as pessoas conseguirem acessar o mundo de cripto. Mas é um produto muito volátil, que precisa de uma conscientização dos investidores, muitos não entendem e têm dificuldade de operacionalizar. Então, ele é uma opção que está no portfólio de investimentos, a regulamentação do Brasil está criando fundo de cripto ativo, os Estados Unidos também, só que é um produto com muito mais volatilidade do que ações. Então, ele é para um investidor mais arrojado, com muita tolerância a essas mudanças e visão de longo prazo", afirma Bueno.

O especialista diz que um dos seus principais defensores são os mais jovens, e esse é um ativo de investimento que está crescendo no país, mas que o principal desafio é introduzir na carteira de investimentos das pessoas.