Gol e Azul assinam acordo para possível fusão: é hora de comprar ações?

Essa alta se justifica porque o investidor vê vantagem para as duas companhias caso a fusão realmente ocorra. É o que diz Virgílio Lage, especialista da Valor Investimentos. As duas aéreas estão, segundo ele, num bom momento para a negociação pois reduziram suas dívidas no ano passado.

A Gol fechou em novembro um acordo de reestruturação para sair do processo de recuperação judicial. A empresa entrou no Chapter 11 nos Estados Unidos em janeiro do ano passado.

A Azul fez em outubro um acordo com credores para melhorar sua situação financeira. O trato prevê a contração de nova dívida de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões), sendo que os atuais credores fornecerão US$ 150 milhões com vencimento em 90 dias, e mais US$ 250 milhões após esse prazo.

No início do mês, o governo federal finalizou outro entendimento com Gol e Azul para redução da dívida das duas companhias aéreas com a União. A Azul pagará R$ 1,1 bilhão de uma dívida de R$ 2,8 bilhões. Já a dívida da Gol passou de cerca de R$ 5 bilhões para R$ 880 milhões.

Nesse momento, fazer sinergias entre as duas companhias, mantendo as marcas separadas, gerará muita economia e é bom para ambas.

Virgílio Lage, especialista da Valor Investimentos

Mas é positivo?

Pode ser, mas o Goldman Sachs prefere que os investidores não comprem, nem vendam ações agora. Isso porque o fechamento de um real acordo está sujeito a diversas condições, tais como aprovações corporativas e regulatórias (incluindo do Cade - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, além da saída da Gol do seu processo de recuperação judicial nos EUA.