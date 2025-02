Como investir em bolsas: artigos de luxo rendem até 3% ao mês

Ter uma coleção com quatro ou cinco bolsas dessas paradas no armário é quase um sacrilégio financeiro. "Então, em 2016, criei esse site para aluguel das bolsas de várias marcas de luxo. Ganha a dona do artigo, que faz dinheiro com os aluguéis, e economiza quem quer usar os artigos apenas uma ou duas vezes", explica ela.

O valor do aluguel de uma bolsa começa em R$ 399 por quatro dias. Há também sapatos e roupas de neve luxuosas, para quem vai viajar para esquiar. Um macacão de grife é alugado por R$ 900 para um período de sete dias. O preço de venda, no mercado, é de mais de R$ 10 mil.

As pessoas não precisam comprar peças que serão pouco usadas e, logo, descartadas. A economia circular promove a possibilidade de acesso a itens de qualidade, com um melhor aproveitamento do que é produzido.

Isabel Braga, criadora da Closet BoBags

Mas houve um problema: a demanda dos aluguéis cresceu mais que a oferta de bolsas. Os clientes queriam alugar modelos que a BoBags não tinha e nem teria como comprar sem um investimento externo.

Foi aí que, em 2022, Isabel teve a ideia de criar um fundo para comprar e investir nessas bolsas de luxo. Ela formou um grupo de seis amigos que entraram cada um com valor, de R$ 50 mil a R$ 100 mil. Com o total arrecadado, ela comprou as bolsas mais desejadas pelos clientes e passou a alugá-las. Os amigos recebiam uma parte do valor desses aluguéis e, quando as bolsas fossem vendidas, depois de um ano ou mais, eles teriam o investimento de volta.

O sucesso foi tanto que Isabel está repetindo a dose já pela sexta vez. Nesses três anos em que Isabel geriu os grupos de investidores, ela já movimentou R$ 3,5 milhões. O grupo de investidores número seis está sendo formado agora, ainda restrito a pessoas que ela conhece ou indicados por investidores.