Ações do Itaú sobem após banco registrar maior lucro do setor na história

As ações do Itaú Unibanco tiveram alta nesta quinta-feira (6) após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2024 do grupo. O banco teve um lucro de R$ 41,4 bilhões no ano passado, o maior entre empresas do setor financeiro brasileiro na história.

O que está acontecendo

Os papeis do Itaú terminaram o atual pregão em alta. O papel ordinário (ITUB3) subiu 0,5%, para R$ 30,19, segundo dados preliminares de fechamento. O preferencial (ITUB4) avançou 0,18%, a R$ 34,17, e foi um dos mais negociados durante o dia. O Ibovespa, índice de referência do mercado brasileiro, ficou praticamente estável aos 126.196 pontos.

O Itaú Unibanco registrou lucro líquido gerencial de R$ 10,884 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma alta de 15,8% em relação ao mesmo período de 2023. Ante o terceiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 2%. A estimativa média de analistas consultados pela agência internacional de informações financeiras Bloomberg era de um lucro de R$ 10,9 bilhões no período de outubro a dezembro de 2024.