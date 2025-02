Ação desconhecida sobe 17% e desbanca queridinhas do mercado

Na estreia na Bolsa, as ações foram postas a venda a R$ 0,17 e tiveram alta no primeiro dia de 168%. Mas, até o final de 2024, tiveram queda. Este ano, entretanto, houve recuperação. Até 5 de fevereiro, AMOB3 tinha ganhos acumulados de 17,2%. Para a XP, agora, a ação vem sendo negociada pelo preço correto. "Vemos o mercado tendo precificado o negócio de forma justa, pois o aumento do preço de AMOB3 foi compensando uniformemente pela queda que ocorreu ao mesmo tempo com VAMO3", publicou a corretora.

Neste ano, porém, o ativo teve valorização maior que de ações conhecidas, como as do frigorífico Marfrig (MRFG3), que valorizou 13,8% no mesmo período. Também superou a Brava Energia (BRAV3), que teve alta de 12,2% no mesmo intervalo.

Por que a ação subiu tanto?

A Automob é uma das maiores redes de concessionárias do Brasil, com 192 lojas, segundo relatório da Nord. A marca inclui redes de lojas como Grupo Alta, Hpoint, Rpoint, Sonnervig, SeuCarro, entre outras. "Isso dá a ela uma grande presença no mercado e mais eficiência nos negócios. Além disso, a empresa está crescendo e fazendo aquisições, o que pode ser um bom sinal para o futuro", diz Douglas Sousa, professor e sócio da Top Gain, plataforma educacional sobre o mercado financeiro.

Além disso, a ação é vendida a centavos. Em 6 de fevereiro, estava cotada a R$ 0,28. Quando um papel tem valor tão baixo, qualquer retirada ou investimento faz o ativo oscilar muito, tanto para cima quanto para baixo. "O volume de negociações da ação é baixo, ou seja, pode ser difícil vender rapidamente se precisar", diz Sousa. O valor de mercado da empresa é de R$ 530 milhões.

Balanço

Seu relatório trimestral será publicado em 25 de março, com os números do quarto trimestre de 2024. Entre julho, agosto e setembro do ano passado, a receita líquida foi de R$ 789,1 milhões, um crescimento de 28,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.