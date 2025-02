Saiba o que é Tesouro Direto e quais as opções para investir

Se você é aguçado pelo mundo dos investimentos, já esbarrou por aí no Tesouro Direto. É um programa desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais voltados para pessoas físicas e com toda a burocracia online. Uma das principais vantagens é a possibilidade de fazer tudo online e com pouco dinheiro. Veja mais sobre os títulos disponíveis a seguir.

Investimento acessível

Favorito para quem quer dar o primeiro passo e investir. É uma opção no lugar da poupança e oferece muita segurança. Foi lançado em 2002 com o objetivo de democratizar o acesso aos investimentos, com aplicações a partir de R$ 30.

Estratégia de diversificação de proteção. Não são só os iniciantes e investidores conservadores que aplicam em títulos públicos, quem gosta de correr mais riscos também escolhe o Tesouro para reserva de emergência e proteção do patrimônio.