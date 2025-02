Por que as ações do Bradesco estão caindo se o balanço foi bom?

O banco precisa recompor o Índice de Basileia, que caiu de 13,2% no final de 2023 para 12,4% ao fim de 2024. Esse indicador, que mede a capacidade de um banco honrar seus compromissos e absorver perdas sem quebrar, é dado pela relação entre o volume de recursos emprestados e o patrimônio da instituição financeira. Quanto maior a porcentagem, mais seguro é o banco. No Brasil, o BC exige que as instituições tenham um índice acima de 11%. A necessidade de recompor o índice pode limitar o desempenho do Bradesco nos próximos meses.

A rentabilidade do banco é baixa, então sobra pouco recurso para recompor Basileia e crescer. Ou eles crescem ou recompõem o índice.

Malek Zein, analista de ações na Eleven Financial

A perspectiva de piora do cenário econômico também sinaliza que o Bradesco terá dificuldades para avançar em 2025. A inflação no Brasil segue em tendência de elevação, assim como os juros. Segundo a pesquisa semanal Focus do BC, a taxa básica de juros Selic deve terminar 2025 em 15% ao ano — agora, está em 13,25% a.a. — e o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), em 5,51%, bastante acima da meta do governo, que é de 3%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos.

A taxa de juros alta já vem prejudicando o banco. O patrimônio líquido do Bradesco diminuiu ligeiramente no quarto trimestre devido aos movimentos da curva de juros. Com juros mais altos, o banco cobra mais de seus clientes, mas as chances de perda também aumentam porque muitos deixam de pegar dinheiro emprestado ou, se pegam, não pagam.

A gente sabe que o primeiro e segundo trimestre deste ano vão ser um período difícil, com juros altos para a economia, o que se agrava porque o banco é muito focado em pessoa física.

Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank

O que fazer com as ações?

A corretora de investimentos Genial classifica as ações do Bradesco como neutras: melhor não comprar nem vender. Já a BB Investimentos tem preço alvo de R$ 16,50 para o final de 2025, o que representa um potencial de valorização de 32,2% com base no preço atual. Entretanto, apesar da potencial valorização, o BB também vê os papéis do banco como neutros. "A recuperação da rentabilidade baixa ainda custa a se materializar, devendo ficar mais para 2026 ou 2027 a julgar pela velocidade da retomada", escreveu o analista Reis, do BB, em relatório sobre o Bradesco. Para o Itaú BBA, a ação também é neutra.