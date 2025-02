Renda fixa: o que é e quais são os principais investimentos?

Debêntures: São títulos de crédito emitidos por empresas e, depois, negociados no mercado de capitais. Servem para financiar grandes projetos e costumam ter um vencimento mais longo, podendo ter retornos pós-fixados, híbridos ou prefixados. São tributadas pelo Imposto de Renda, menos as debêntures incentivadas, destinadas para a realização de obras de infraestrutura no país. Não são cobertas pelo FGC.

LCIs e LCAs: É como emprestar dinheiro para o banco em troca de uma taxa de juros. As letras de crédito imobiliário e agronegócio são restritas a alguma atividade de crédito relacionada ao setor imobiliário ou do agronegócio. Hoje rendem mais de 10% ao ano e também contam com a cobertura do FGC. São isentas de IR.

CRIs e CRAs: Envolvem securitização que transforma direitos de crédito em papéis negociados no mercado. Os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRA (Agronegócio) oferecem juros como remuneração, sendo que rendem conforme o percentual do indicador, como 110% do CDI ou 90% da Selic ao ano. São isentos de IR, mas não são cobertos pelo FGC.

Quanto precisa para investir?

Alguns investimentos são mais acessíveis que outros - vai depender da realidade financeira da pessoa. Conforme a B3 e Anbima, a aplicação mínima para cada um é:

Poupança - R$ 1