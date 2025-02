Esta ação subiu 70% em 2024, mas vai sair da Bolsa. Ainda vale a pena?

Enquanto o Ibovespa teve desvalorização de 10% em 2024, esta ação conseguiu ganhos de 69,77%. No entanto, a festa tem hora para acabar: o ativo deve deixar a Bolsa de Valores no segundo trimestre do ano.

É o que está acontecendo com a operadora portuária Santos Brasil (STBP3). Em setembro do ano passado, a francesa CMA CGM comprou 48% da Santos Brasil. A fatia pertencia à Opportunity, empresa de gestão de investimentos. A conclusão da venda ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Ainda vale a pena comprar a ação?

A corretora XP diz que sim. Embora o Cade só deva se pronunciar em março, a CMA CGM já anunciou que vai tirar a companhia da Bolsa. Para isso, ela vai fazer — provavelmente no segundo trimestre — uma oferta pública de aquisição (OPA).