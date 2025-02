Ouro bate recorde de valorização: ainda dá tempo de ganhar dinheiro?

O ouro vem batendo sucessivamente seus preços máximos históricos na última semana. Com uma alta de 27% no ano passado, o metal continua a gerar lucratividade em 2025. Só em janeiro, por exemplo, o investimento teve ganhos de 6,89%, com o onça-troy (a medida padrão do mercado internacional, que vale 31,10 gramas) passando de US$ 2.641 para US$ 2.823, segundo a Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Em fevereiro, o ouro já passou de US$ 2.918, com alta de 3,36% nos 12 primeiros dias do mês.

O que está acontecendo?

As guerras da Ucrânia e Rússia e os conflitos no Oriente Médio fizeram o ouro se valorizar em 2024. Mas a alta de 2025 tem um motivo a mais: a busca por segurança diante da instabilidade provocada pelas medidas iniciais do governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.