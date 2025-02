Renda fixa representa 60% dos investimentos brasileiros em 2024, diz Anbima

Com a taxa Selic em patamares elevados, os títulos de renda fixa assumiram a maior participação no mercado de investimentos em 2024. Segundo dados divulgados pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), o segmento respondeu por 59,2% do total investido pelas pessoas físicas no ano passado.

O que aconteceu

Brasileiros investiram R$ 7,3 trilhões em 2024. O valor aplicado por pessoas físicas é 12,6% maior do que o registrado no ano anterior. O total corresponde aos investidores do varejo tradicional, do varejo de alta renda e do segmento private, aqueles com carteiras com mais de R$ 5 milhões.

Renda fixa lidera os investimentos no ano. Com crescimento de 18% no ano passado, o segmento fechou 2024 com R$ 4,32 trilhões. O total corresponde a 59,2% do total investido pelas pessoas físicas.