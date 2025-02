LCI ou CDB: qual é o melhor investimento com a alta da Selic?

Estratégias para médio e longo prazo. Para investidores que não planejam resgatar o dinheiro no curto prazo, a análise é que as LCIs (e LCAs) levam vantagem, principalmente para períodos de até dois anos. Em contrapartida, os CDBs se mostram mais atrativos para quem tem um horizonte de investimento mais longo, considerando a tributação regressiva, diz Amorim, da Manchester.

CDBs com liquidez diária podem ser usados para reserva de emergência. Algo que não é possível com as LCIs. Dessa maneira, mesmo a parcela do patrimônio mais importante dos investidores pode ganhar valor ao longo do tempo.

Solidez da instituição financeira. Os dois investimentos têm riscos de crédito parecidos. Isso porque ambos contam com proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de até R$ 250 por CPF. O que vai determinar qual ativo possui maior risco é a solidez do banco emissor. Por isso, é necessário ficar atento no momento da contratação sobre o risco de determinada empresa financeira e estar atento para não ultrapassar o limite da proteção do FGC.

LCIs ou CDBs: qual rende mais?

Não necessariamente a LCI terá o maior rendimento. Pode acontecer de um CDB oferecer um prêmio tão alto que supere os ganhos com a LCI, mesmo que a segunda tenha a isenção da tributação. É sempre importante fazer as contas e comparar as taxas no período de 12 meses, afirma o sócio da One Investimentos, Vitor Oliveira. "Para ter a equivalência de taxa entre o valor bruto e líquido, a principal diferença é o horizonte de tempo."

Veja como fazer os cálculos. No período de um ano, uma LCI que ofereça retorno de 90% do CDI terá retorno líquido de 11,83% ao ano. Esse cenário considera a taxa básica de juros no patamar atual, de 13,25% a.a.. Neste caso, o rendimento do CDI será de 13,15%, ou seja, apenas 0,10 ponto percentual menor do que a Selic.