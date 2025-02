Xepa da Bolsa: que ações estão com mais desconto?

Tem mais oportunidades?

A XP calcula um preço alvo de R$ 30 para Cyrela, que vem sendo cotada na casa dos R$ 22. "A Cyrela segue como nossa principal escolha dentro do segmento de médio e alto padrão, sustentada por sua forte execução operacional e perspectiva de continuidade no sólido desempenho", diz o analista de investimentos da Lumi, Thiago Tavares.

No entanto, se a inflação acelerar este ano, ela pode ser um risco para a empresa, segundo Lage, da Valor. A alta do custo de vida e dos preços de obra cria uma dificuldade para a empresa de repassar esse aumento ao valor cobrado pelas unidades. O ano passado não foi bom para a construtora, que teve baixa na Bolsa de 27,55%, segundo a Economatica. Mas ela já recuperou esse prejuízo, subindo 31,03% em 2025.

A Gerdau Metalúrgica tem desafios de curto prazo, como a pressão nas margens depois das taxações feitas pelos Estados Unidos. Mas a companhia mantém uma estrutura de capital saudável, diz o especialista da Lumi. Além disso, a uma possibilidade de impacto positivo das tarifas, que podem contribuir para uma recuperação nos preços do aço. "Por isso, acreditamos que a Gerdau representa uma boa oportunidade de compra no setor, com perspectivas de valorização no médio e longo prazo", afirma Tavares. Para a ação que está sendo negociada na casa dos R$ 9,50, o preço alvo médio do mercado é de R$ 13,38, conforme a Investing.com.

Contudo, a ação segue no negativo. Em 2024, ela caiu 6,73%. Do começo do ano até agora, perdeu mais 1,64%, conforme a Economatica.

Qual ação gera mais dúvidas?

O Bradesco não é uma boa opção agora. Apesar de o banco ter apresentado um lucro quase 87% maior no quarto trimestre de 2024, a companhia precisa recompor o Índice de Basileia, que caiu de 13,2% no final de 2023 para 12,4% ao fim de 2024. Esse indicador, que mede a capacidade de um banco honrar seus compromissos e absorver perdas sem quebrar, é dado pela relação entre o volume de recursos emprestados e o patrimônio da instituição financeira. Quanto maior a porcentagem, mais seguro é o banco. No Brasil, o BC exige que as instituições tenham um índice acima de 11%. A necessidade de recompor o índice pode limitar o desempenho do Bradesco nos próximos meses.