30 dias de Trump: por que a Bolsa se deu bem nesse período?

Fonte: Economatica - variação de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2025

As maiores quedas foram:

Automob (AMOB3) -22,86% Marfrig (MRFG3) -18,17% BRF (BRFS3) -18,15% Brava (BRAV3) -17,31% Raízen (RAIZ4) -13,24%

O que aconteceu?

A Bolsa reagiu muito mal assim que as chances de Donald Trump na corrida eleitoral foram se consolidando, já em outubro do ano passado. Naquele mês, o Ibovespa fechou no vermelho em 0,71%. Com a vitória nas eleições no início de novembro, a queda se acentuou. No penúltimo mês do ano, a desvalorização foi de 3,12%, e de 4,28% (todos os percentuais em relação aos 30 dias anteriores).