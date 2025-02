Magalu lança conta corrente digital: a ação vai voltar a subir?

O Magazine Luiza já tinha uma operação de financiamento em parceria com o Itaú, que continua. Mas agora, por meio da financeira MagaluPay, ela expande suas operações financeiras, oferecendo diretamente crédito ao consumidor, o principal meio de vendas da empresa. Anteriormente, era preciso usar recurso próprio da companhia para fundear o Crédito Direto ao Consumidor. Agora, a companhia pode oferecer uma letra de crédito no mercado e usar esse dinheiro para o CDC. O Investimento foi de R$ 40 milhões.

Essa nova ferramenta vai impactar as contas da empresa positivamente no curto prazo. Por isso as ações deram um salto na terça-feira (25). "Isso reduz custos, aumenta vendas e melhora as margens da empresa", diz Virgílio Lage especialista da Valor Investimentos. Daniela Lopes, assessora da Ébano Investimentos, também concorda. "A companhia ganha maior autonomia na concessão de crédito, reduzindo a dependência de parceiros bancários e pode criar condições mais favoráveis para seus consumidores", diz ela.

Em janeiro, o Magalu alongou o prazo de pagamento de uma dívida de debêntures no valor de R$ 2 bilhões. Os juros altos da economia brasileira não só afastam os consumidores das lojas e do site da empresa, mas também fazem sua dívida crescer exponencialmente. Mais da metade das vendas do magazine são feitas a crédito.

Isso quer dizer que agora vale a pena comprar ações da Magalu? Não é bem assim. As ações do Magalu são queridinhas do investidor pessoa física. Atraíram muita gente quando valorizaram mais de 6.000% entre 2017 e 2020, antes da pandemia.

Mas depois do coronavírus, com a inflação e alta de juros, a situação mudou. Só no ano passado, os ativos perderam 69,72% do valor, segundo a Economatica.

Este ano, porém, as ações acumulam alta de 13,54%. Com a volta do investidor estrangeiro à bolsa brasileira, ativos domésticos, como os da varejista, têm tido ganhos. "Embora a entrada no setor financeiro possa representar uma virada estratégica para o Magazine Luiza, o sucesso dessa iniciativa dependerá da sua execução. Se houver um aumento significativo na inadimplência ou dificuldades na gestão da nova operação, o impacto pode ser negativo para a empresa e suas ações", diz Daniela.