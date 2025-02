Quais os investimentos mais seguros após as medidas de Trump?

Após retornar à Casa Branca para mais um mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou a taxação de produtos de diferentes países. Na lista, estão o aço e o alumínio provenientes do Brasil. Neste cenário de guerra tarifária, quais as opções mais seguras para os investidores?

O que está acontecendo?

Após a posse, o novo presidente dos EUA anunciou a taxação a produtos brasileiros. As tarifas são de 25% para o aço e o alumínio produzidos no país. Além disso, o etanol também está na mira do republicano. "A tarifa dos EUA em etanol é de meros 2,5%. Já o Brasil cobra dos EUA tarifas de exportação de 18%", criticou Trump.

Trump iniciou mandato com guerra tarifária. Os Estados Unidos resolveram taxar em 25% o México e o Canadá, além da China em outros 10%. O argumento é que eles colaboram com a entrada de drogas e imigrantes ilegais nos EUA, algo que é prontamente refutado por esses países. Mais tarde, o presidente suspendeu, até março, as taxas contra México e Canadá.