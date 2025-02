Fintechs lançam fundos 24x7 para competir com poupança

Os novos fundos 24x7 miram esse consumidor. O do Banco Inter - o Inter Resgate 24h - mistura o rendimento de fundos de investimento de renda fixa, com títulos públicos pós-fixados. O valor mínimo para investimento é de R$ 100.

Funciona como um fundo de renda fixa comum. A diferença é a facilidade de saque. Não tem aquela coisa de o dinheiro ser liberado apenas 24 horas ou cinco dias depois da ordem de resgate requerida pelo cliente

Daniel Castro, presidente da Inter Asset

Fintechs não têm caderneta de poupança. Essa é uma exclusividade dos bancos que têm agências físicas, explica Marcelo Godke, sócio do Godke Advogados e especialista em direito bancário. As fintechs já tinham fundos de CDB com saque diário. "Agora, como esses novos fundos, elas criaram mais uma ferramenta para enfrentar os bancões", diz o advogado.

A ideia é fazer com que o cliente use a fintech como instituição financeira principal. Focando em pessoas como a arquiteta Dora, que usa dois bancos. No Inter, por exemplo, dos 36 milhões de clientes, só 7 milhões têm investimentos com a empresa. Agora, segundo Monica Saccarelli, diretora de investimentos do Inter, esse número deve crescer. "O cliente se acostumou com a rapidez do pix e ele quer isso para seus investimentos também", afirma ela.

Como funcionam?

Na Rico/XP, o produto é o Fundo 24 Horas. O investimento mínimo é de R$ 1 mil, e, assim como no Inter, o saque pode ser feito fora do horário comercial e aos finais de semana."Ter um recurso disponível para emergências é essencial para qualquer investidor", explica Gerson Fini, diretor-executivo da Rico. O fundo investe majoritariamente em títulos públicos federais e ativos de baixo risco.