Destaque em 2024, Embraer continua voando alto na Bolsa em 2025

Depois de liderarem o ranking de altas de 2024, com valorização de 150,96%, as ações da Embraer (EMBR3) - continuam entre as dez mais de 2025. Este ano, está em oitavo lugar, com ganhos de 22,62%, segundo a Economatica.

Na quinta-feira (27), a fabricante de aeronaves divulgou que triplicou seu lucro líquido ajustado em um ano, de R$ 350,6 milhões para R$ 1,093 bilhão - uma expressiva alta de 211,8%. Com isso, no fechamento, as ações dispararam 12,12%, negociadas a R$ 68,90.

Vale continuar investindo na Embraer?

No exercício anterior, a companhia foi ajudada pelo dólar. A moeda americana fechou o ano em alta de 27,34% em relação ao real. E como a produtora de aviões tem receita em dólares, ela acaba se beneficiando com a alta do câmbio.