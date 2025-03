Por que Magalu e Casas Bahia subiram até 79% em seis dias?

A reviravolta começou no final de fevereiro. Dois motivos explicam a virada. O primeiro foi o anúncio, no dia 24 do mês passado, da liberação de R$ 12 bilhões do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para mais de 12 milhões de trabalhadores do país. A medida beneficia quem optou pelo saque-aniversário e foi demitido, mas não pôde receber os valores pela modalidade de rescisão. Nesse momento, as ações começaram levemente a subir.

O salto mesmo começou após o dia 6, quando os pagamentos do FGTS começaram a ser feitos. A primeira parcela é de R$ 6 bilhões), com liberação de R$ 3 mil por participante, limitado ao saldo disponível no fundo. Como ocorreu em outras vezes que a liberação aconteceu, a maior parte dos trabalhadores usa esse dinheiro para pagar dívidas, o que favorece as varejistas — e também para comprar bens duráveis, como eletrodomésticos.

A expectativa de que a medida governamental fosse beneficiar as ações pegou os investidores de surpresa. Muitos deles, segundo Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos, montaram operações chamadas de "short squeeze", que é um movimento especulativo, apostando na queda dos papéis.

O que é "short squeeze"?

O "short squeeze" começa com um aluguel de ações, em que o investidor pega emprestado ações de outro, pagando uma taxa. O nome disso é "venda a descoberto": o investidor decide vender um ativo que não tem, acreditando que o preço vai cair. Para conseguir fazer isso, ele aluga a ação.

Mas se essa ação de repente passa a subir, como foi o caso, quem estava alugando para vender, precisou encerrar o prejuízo. Então ele passou a comprar o papel e isso forma um efeito cascata, fazendo o valor da ação disparar. "Há uma pressão muito grande de especuladores que compram, vendem e até alugam essas ações buscando um retorno rápido. Então, vez ou outra, toda essa manada de especuladores fazem o preço subir ou cair num prazo bem curto", explica Raul Sena, educador financeiro e presidente da AUVP Capital, consultoria de investimentos. "No caso das Casas Bahia, ainda houve uma compra pesada de um investidor muito influente entre os 'traders'", diz ele, sem revelar quem é o investidor.