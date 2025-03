ETFs ganharam força em 2024; em quais apostar em 2025?

ETFs são oportunidade de investir em empresas com risco diversificado. É o que afirma Jorge Kotz, CEO do Grupo X. Ele ressalta que a lista dos fundos com as maiores rentabilidades no último ano é dominada pelos segmentos de tecnologia e criptoativos, de alto risco. No entanto, esse risco é muito mais baixo do que investir individualmente em empresas, já que uma nova solução inovadora pode surgir no futuro a partir de uma startup e derrubar as ações de companhias já estabelecidas nesses setores, por exemplo.

Mesmo com riscos, fundos focados na economia nacional podem ter valorização. Para Galvão, da Nord Investimentos, o patamar atual da taxa básica de juros, a Selic, de 13,25% ao ano não é sustentável. Uma eventual redução dos juros, mesmo que daqui a algum tempo, pode gerar uma correção expressiva para investidores posicionados nesses ETFs.