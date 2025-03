Ouro bate novo recorde hoje e supera US$ 3.000 a onça-troy

O ouro bateu novo recorde hoje ao encerrar o pregão com alta de 0,17%, a US$ 3.006,10 por onça-troy (a medida padrão do mercado internacional, que vale 31,10 gramas), na Comex, divisão de metais da Nymex (New York Mercantile Exchange).

A corrida pelo ouro vem se intensificando desde o ano passado. Com uma alta de 27% em 2024, o valor do metal já subiu 13,59% em 2025 — é quase o dobro, por exemplo, do que rendeu a Bolsa, onde o Ibovespa avançou 7,21% desde 2 de janeiro.

O que está acontecendo?

O ouro sobe quando há insegurança no mundo econômico. E, recentemente, duas declarações fizeram os investidores acreditar numa tendência de desaceleração da economia mundial. Em relatório publicado hoje pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), especialistas alertaram que a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "coloca o mundo em rota de menor crescimento e maior inflação".