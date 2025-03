Ações do GPA sobem após anúncio de mudança no conselho da empresa. Entenda

A história toda começou em maio de 2024. Até então, o Grupo Dia anunciou a venda de toda a sua operação no Brasil. A empresa espanhola estava no Brasil há 23 anos e passava por uma recuperação judicial. Fechou 343 lojas e ficou com 244.

Em dezembro, por meio do fundo Arila, Nelson Tanure assumiu o controle do grupo. O passo seguinte foi, no mesmo mês, aumentar a participação do fundo Reag Trust no GPA para 9,56%. Em janeiro, a Trustee, de Tanure, passou a gerir os fundos que eram da Reag e que detinham participação no GPA.

O objetivo de Nelson Tanure é realizar a fusão da rede Dia com o GPA. Para isso, Tanure, junto de Ronaldo Iabrudi (ex-presidente e atual conselheiro do GPA e do Casino, que controlou o GPA até março do ano passado), entraram com o pedido de Assembleia Geral Extraordinária dos sócios para destituição do conselho. Três nomes serão mantidos e outros seis novos devem assumir o comando da empresa de supermercados.

Os novos membros seriam:

Helene Bitton, diretora de fusões e aquisições do Casino

Líbano Barroso, ex-vice-presidente e conselheiro fiscal do GPA e também ex-membro do conselho da Casas Bahia (BHIA3) e indicado por Iabrudi

Sebastián Los, ex-presidente e ex-diretor financeiro da Cencosud Brasil

Pedro Borda, membro do conselho da Aliança Saúde, empresa de Tanure

Rodrigo Tostes, diretor financeiro da Light, de Tanure

Eliana Chimenti, conselheira da Hypera (HYPE3)

Ronaldo Iabrudi seria o novo presidente do grupo. Ele ocuparia o lugar de Marcelo Pimentel (que seguiria no conselho, com Cristophe Hidalgo e o próprio Iabrudi).