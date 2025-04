CRIs ou LCIs: qual a melhor opção com a Selic em alta?

O aumento dos juros pelo Banco Central abre oportunidades e leva a migração de parte do portfólio da renda variável para a renda fixa. Para quem gosta do setor imobiliário, é comum ficarem em dúvida: as (Letras de Crédito Imobiliário) ou os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), qual a melhor opção para aproveitar a Selic em 14,25% ao ano? Veja o que dizem os especialistas.

CRIs versus LCIs

CRIs são mais atrativas do ponto de vista da rentabilidade. Para o sócio da Equus Capital, Felipe Vasconcellos, esses títulos de renda fixa lastreados em recebíveis do setor imobiliário apresentam riscos maiores na comparação com as LCIs.

Ganho dos CRIs costumam acompanhar os juros. Isso acontece porque esses títulos emitidos por bancos para financiar o setor podem estar atrelados a índices de inflação terem taxas prefixadas. Vale lembrar que os CRIs são emitidos por securitizadoras como forma de antecipar pagamentos do segmento, a exemplo de aluguéis ou financiamentos.