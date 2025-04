Ações que custam menos que uma balinha para quem quer começar na Bolsa

Já a companhia aérea Azul fica de fora porque tem uma elevada alavancagem. Esse indicador mede o endividamento de uma companhia e sua capacidade de pagamento. Ele é calculada dividindo-se o total da dívida pelo seu Ebitda dos últimos 12 meses - os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja: o caixa que a empresa gera somente com a sua operação.

No caso da Azul, a alavancagem é de 4,9 vezes o Ebitda, o que é bem alto, principalmente porque a empresa foi impactada pela desvalorização do real no fim do ano passado. "Há incertezas na reestruturação de capital, que inclui uma potencial oferta de R$ 200 milhões, podendo levar a diluições do preço das ações e também falta de clareza sobre a fusão com a Gol (GOLL4)".

O problema do Pão de Açúcar é que a empresa passa por reformulações no Conselho Administrativo, o que pode gerar instabilidades. Já a Raízen, que opera no setor de álcool e açúcar, teve problemas com incêndios que afetaram a produção.

Na coluna do meio

A CVC é uma aposta que pode ou não valer a pena. Como existe uma expectativa de queda nos juros nos próximos meses, a CVC, que depende de vendas parceladas, pode se beneficiar. Mas o analista da Lumi ressalta alguns desafios, como dificuldades na gestão financeira, a queda nas operações na Argentina e a concorrência com agências de viagem online. Entretanto, a XP acredita no investimento, prevendo que a ação tem espaço para valorizar ainda 118% este ano.