Por que a Bolsa brasileira caiu menos que outras após o 'tarifaço' de Trump

Juros altos atraem investidores. Outro fator foi o diferencial de juros: com a Selic elevada, o Brasil segue atrativo para o chamado carry trade — quando investidores buscam retorno em países com taxas mais altas. "Mesmo com o risco global, o Brasil segue pagando mais que os títulos americanos. Isso ajuda a atrair fluxo financeiro. Mas esse movimento pode perder força se a expectativa de recessão se consolidar", afirma Zogbi.

Volatilidade do mercado pode impactar. Zogbi destaca também a atual volatilidade do mercado global, impulsionada por mecanismos automáticos de negociação: "Vivemos um mercado mais sensível. Há muitos fundos quantitativos e ETFs que operam por algoritmos. Quando um índice como o Nasdaq cai mais de 3%, esses fundos vendem automaticamente, o que aumenta ainda mais a queda."

Efeito carona. Ela acrescenta que o Brasil foi beneficiado no começo do ano por esse efeito carona: "Muitos gestores estavam saindo dos EUA e buscando teses em emergentes. ETFs globais de emergentes — que incluem o Brasil — acabaram recebendo parte desse fluxo."

E se a guerra comercial gerar recessão?

Nos mercados, a leitura é de que a escalada entre EUA e China pode empurrar o mundo para uma recessão. Para Josilmar, "o mundo precisa de um circuit breaker diplomático. Parar com as retaliações, voltar à mesa de negociação da OMC e evitar uma depressão. Se os EUA fecharem realmente as portas para a China, Pequim buscará outros mercados — inclusive o Brasil. Podemos ver uma enxurrada de produtos chineses competindo com a produção local."

Nesse cenário, a pressão sobre a indústria brasileira pode crescer. O governo teria que agir para proteger setores e empregos.